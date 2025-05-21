أسامة فيصل يمنح الضوء الأخضر لمسؤولي الأهلي للتفاوض مع البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال خالد الغندور، أن أسامة فيصل مهاجم نادي البنك الأهلي، منح الضوء الأخضر لمسؤولي النادي الأهلي للدخول في مفاوضات للحصول على خدماته بنهاية الموسم الحالي.

أسامة فيصل يمنح الضوء الأخضر لمسؤولي الأهلي

وأضاف الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "أسامة فيصل أبدى موافقة للمرة الثانية للانضمام للنادي الأهلي بعدما كان قريبًا قبل بداية الموسم من ارتداء قميص الأهلي قبل أن تتعطل الصفقة بشكل مفاجئ".

وأكد: "هناك رأي قوي داخل النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم منتخب مصر لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لكأس العالم وللموسم الجديد".