عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي حقيقة مفاوضات نادى الزمالك معه لتولى تدريب الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن

أكد ميكالى خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أنه لا يستطيع الحديث عن مفاوضات الزمالك فى الفترة الحالية خاصة أنه يمتلك مدرب فى الفترة الحالية.

وأشار ميكالى إلى أنه لو حدث تواصل رسمي مع مسئولى الزمالك من أجل تدريب الفريق سيوافق على الفور وسيكون سعيدًا بقيادة القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.