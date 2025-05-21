نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق تم.. آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه تم الاتفاق مع عبد الله السعيد على كافة بنود التجديد مع اللاعب.

حسام المندوه: اتفقنا مع عبد الله السعيد ويتبقى توقيع العقود مع الزمالك

أضاف المندوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أنه يتلقى توقيع العقود مع عبد الله السعيد لإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي.

وكشف المندوه أنه لا توجد أزمة مع عبد الله السعيد في تجديد عقده مع نادي الزمالك لافتًا إلى أنه اللاعب اقترب من تجديد عقده ويتلقى فقط التوقيع على العقود.