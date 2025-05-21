نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء احتفالية مميزة وتحت سفح الأهرامات، شهدت الساحة الرياضية توقيع عقد شراكة جديدة بين شركة الأهلي لكرة القدم وإحدى الشركات الصينية، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في قطاعي الرياضة والصناعة.

توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم

وقد شارك في مراسم التوقيع عدد من المسؤولين، من بينهم أعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلي وشخصيات تنفيذية من الشركة العالمية للسيارات، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

وبعد التوقيع الرسمي، قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتقديم درع وقميص النادي كهدية تذكارية لقيادات الشركة العالمية والمجموعة الشريكة، في لفتة تعكس عمق العلاقات وبداية تعاون استراتيجي جديد، وتم التقاط الصور التذكارية التي وثقت هذه اللحظة المهمة بحضور مجلس إدارة النادي.

وتأتي هذه الشراكة ضمن الرؤية الاستراتيجية لشركة الأهلي لكرة القدم، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الرياضية، المسوق الحصري للنادي، والهادفة إلى جذب علامات تجارية كبرى، خصوصًا من الشركات العالمية، لدعم مسيرة النادي وتعزيز موارده التسويقية.

وتسعى الجهة المتعاقدة من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز حضورها في السوق المصرية، مستفيدة من شعبية النادي الأهلي الواسعة، ومُرتكزة على القيم المشتركة التي تجمع بين النجاح، الطموح، والريادة، بما يعزز من ثقة المستهلكين ويمنح الشراكة بعدًا تسويقيًا قويًا.