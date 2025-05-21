نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع عمر فايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد الغندور، أن النادي الأهلي اقترب من إتمام التعاقد مع عمر فايد لاعب فريق فناربخشه التركي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الأهلي يقترب من التعاقد مع عمر فايد وقال الغندور عبر بنرماج ستاد المحور: "عمر فايد انتهت إعارته مع فريق نادي بيرشوت البلجيكي والذي تقدم بالشكر للمدافع المصري بعد انتهاء إعارته". وأضاف: "الأهلي انهى الإتفاق مع اللاعب الشاب ولكن ينتظر الضوء الأخضر من المدير الفني الجديد خوسيه ريبيرو لاتمام الصفقة خاصًة". واختتم::فناربخشه أبلغ وكيل اللاعب بالبحث عن عروض له".