نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، ضمن فعاليات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبورنموث في البريميرليج

افتتح مانشستر سيتي أولى أهدافه في اللقاء عن طريق النجم المصري عمر مرموش من تسديدة قوية في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من ماتيو كوفاسيتش.

ثم أضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني لصالح المان سيتي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعد صناعة متقنة من إلكاي جوندوجان.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق الإسباني نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 90، من تمريرة رائعة من نونيس.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+6، قلص فريق بورنموث النتيجة عن طريق المهاجم الكندي دانيال جييسون.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، حيث أشهر حكم اللقاء توماس برامال، البطاقة الحمراء في وجه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 67، والإنجليزي لويس كوك لاعب بورنموث في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 68 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد بورنموث عند النقطة 53 في المرتبة الحادية عشر.