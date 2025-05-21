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أحمد جودة - القاهرة - قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إن مجلس إدارة النادي الأبيض يثق في لجنة التخطيط مؤكدًا أن أعضائها على دراية كبيرة بالملف.

حسام المندوه: ثقتنا في لجنة تخطيط الزمالك "عمياء".. والاختلاف طبيعي

أضاف الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن لجنة التخطيط تصدر توصيات في ملف التعاقدات والصفقات ولكن القرار النهائي يعود لمجلس الإدارة.

وأوضح المندوه أن لجنة التخطيط بنادي الزمالك تؤدي دورها على أكمل وجه لافتًا إلي أن أي لجنة يتم تعينها في النادي بقرار من المجلس.

وأكد أمين صندوق نادي الزمالك أن ثقة المجلس في لجنة التخطيط "عمياء" لافتًا إلى أن الاختلاف شئ طبيعي.