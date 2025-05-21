خالد الغندور: محمود فايز مرشح بقوة للانضمام للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال خالد الغندور، أن محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق في الجهاز الفني لكوبر، مرشح بقوة للانضمام للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو.

وأضاف الغندور، عبر برنامج ستاد المحور: "المسؤولين في الأهلي يرون أن فايز مدرب له امكانيات كبيرة واستطاع الحصول على شهادات تدريبية قديرة بجانب إجادته عدد من اللغات الأجنبية مما سيسهل الأمر عليه وعلى المدرب".

وأضاف: "يستطيع محمود فايز أن يعمل كمدرب في الجهاز ويكون مسؤول عن جزئية الترجمة وهو شيئ هام أن يكون هناك شخص كروي يعرف جيدًا المصطلحات الكروية وأهميتها بجانب قدراته كمدرب".