نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك يقترب من التعاقد مع سام مرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال خالد الغندور، أننادي الزمالك اقترب بشكل كبير من التعاقد مع اللاعب سام مرسي، لاعب وسط فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأكد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "لجنة التخطيط بنادي الزمالك قطعت شوطا كبيرا مع سام مرسي لاعب فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم".

وأضاف: "خلال الساعات الماضية حدث مفاوضات مكثفة مع اللاعب والأمور تسير إلى اتمام الصفقة".

واختتم: "يتبقى فقط بعض الاتفاقات المالية التي يتم العمل عليها ولو تمت من الوارد جدا أن نرى سام مرسي لاعبا في نادي الزمالك".