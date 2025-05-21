نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يضرب الشباب بثلاثية في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تحقيق الفوز أمام نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الشباب"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري السعودي.

أحداث مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي

سجل موسى ديابي أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من فواز الصقور إلى ديابي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وراوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليسرى، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 34، بعد تمريرة من ستيفن بيرجوين إلى ديابي الذي سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس بوشكان وسكنت الشباك في المرمى الخالي.

وقلص يانيك كاراسكو الفارق لصالح الشباب في الدقيقة 3+45، بعد عرضية من مصعب الجوير إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها كاراسكو بقدمه اليمنى وراوغ المدافع بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليمنى، مرت من بين أقدام الحارس حامد الشنقيطي وسكنت الشباك.

وعزز ستيفن بيرجوين التقدم بالهدف الثالث لصالح الاتحاد في الدقيقة 58، بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها نجولو كانتي بتمريرة إلى بيرجوين الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الاتحاد في الدقيقة 65، وذلك لوجود تسلل على موسى ديابي الذي مرر الكرة إلى ستيفن بيرجوين قبل تسجيله للهدف.

ونجح كريستيان جوانكا في تسجيل الهدف الثاني لصالح الشباب عند الدقيقة 67، بعد عرضية من بودينسي من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها جوانكا برأسية رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس حامد الشنقيطي.

ترتيب فريقي الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 80 نقطة، بعد الفوز في 25 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.