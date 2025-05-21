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أحمد جودة - القاهرة - هاجم علاء نجم، المدير الرياضي لنادي النصر الليبي، ما وصفه بواقع "العبث" الذي تمر به الكرة المصرية حاليًا، مؤكدًا أن ما يحدث لا يُعقل في دوري بحجم وتاريخ الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الأهلي بات يتحكم في كل مفاصل اللعبة.

علاء نجم: ما يحدث في الدوري المصري "مسرحية".. ومحاولات إضعاف الزمالك مرفوضة

وقال نجم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "ما يحدث في الدوري المصري هو مسرحية واستهتار بعقول الجماهير، ولا نشاهد مثل هذه الأمور في الدوري الليبي، الذي يستعد للانطلاق يوم الخميس المقبل وسط حالة من الاستقرار في البلاد".

وأضاف: "من المفترض أن الأهلي لا يحتاج إلى كل هذا الكم من المجاملات، فهو نادٍ كبير، لكن الواقع يُظهر غير ذلك، وهذه الممارسات أضرت كثيرًا بمصداقية الدوري المصري".

وعن مكانة الزمالك، قال نجم: "الزمالك من أعرق الأندية في إفريقيا، وسبق أن استضفناه في ليبيا، والجماهير الليبية تُكنّ له احترامًا كبيرًا، لكن ما يتعرض له الآن من محاولات لإضعافه أمر غريب ومرفوض".

وتابع: "الجماهير الليبية توقفت عن متابعة الدوري المصري بسبب الأجواء المشحونة والمجاملات الواضحة، وباتت تنظر بريبة إلى بعض البطولات، وأرى شخصيًا أن بطولات الأهلي مشكوك في صحتها".

وختم المدير الرياضي للنصر الليبي تصريحاته قائلًا: "الزمالك نادٍ له شعبية كبيرة في إفريقيا، وهو مصدر سعادة لكثير من محبيه في القارة، وما يحدث ضده لا يخدم مستقبل الكرة المصرية".