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أحمد جودة - القاهرة - صرح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأنه سيتم التواصل مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق لفريق الكرة من أجل تسوية المستحقات الخاصة به والبالغ قدرها 120 ألف دولار له ولجهازه المعاون.

عمرو أدهم: الزمالك سيتواصل مع جوزيه جوميز لتسوية مستحقاته وديًا

وأضاف عضو مجلس الإدارة عبر المركز الإعلامي للنادي:" نادي الزمالك حريص على تسوية الأمر بشكل ودي مع جوزيه جوميز، نظرًا للعلاقات الودية التي تربط بين النادي والمدير الفني، خلال الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وقيامه من قبل بسداد قيمة الشرط الجزائي المستحق عليه نتيجة فسخ التعاقد من طرفه".

وأكد عمرو أدهم أن مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الذي حل فيه مشاكل كثيرة بمبالغ كبيرة، لن يتأخر في إنهاء ملف جوميز بشكل ودي ودون تأثير على النادي في الفترة الحالية.