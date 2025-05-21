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أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، عن وجود اهتمام رسمي من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع مدافع الفريق عمرو الجزار، وذلك خلال تصريحات إعلامية له عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي.

رئيس غزل المحلة: عمرو الجزار تلقى عرضًا من الأهلي.. ولم نحسم مصير أي لاعب

وقال خليل: "عمرو الجزار لديه عدة عروض، وأبرزها من النادي الأهلي، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله حتى الآن".

وأضاف رئيس غزل المحلة أن هناك لاعبين آخرين داخل الفريق تلقوا عروضًا أيضًا، قائلًا: "محمد بن شرقي تلقى عروضًا، وكذلك بن حمودة، لكننا لم نحسم أي شيء بشكل رسمي في الوقت الحالي".