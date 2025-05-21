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أحمد جودة - القاهرة - انتقد محمد عامر، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الأوضاع المتدهورة في الكرة المصرية، مؤكدًا أن ما يحدث هو "انهيار بفعل فاعل"، محذرًا من استمرار التجاهل والتدخلات غير المنطقية في إدارة الدوري المصري.

محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"

وخلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك، تساءل عامر: "أين اتحاد الكرة مما يحدث؟ وأين هاني أبو ريدة من هذا الانهيار؟"، مضيفًا: "صمت هاني أبو ريدة على ما يحدث يدينه، وعليه التدخل لإنقاذ ما تبقى من الكرة المصرية".

وأبدى عامر استغرابه من دور رابطة الأندية قائلًا: "ما هي الصفة التي تخول للرابطة إدارة الدوري المصري؟"، متسائلًا: "هل تُطبق القوانين على الزمالك فقط؟ وفي أي دوري في العالم يتم إلغاء الهبوط بهذا الشكل؟".

وأضاف: "لم أر خللًا في الكرة المصرية مثل تلك الفترة، لا على مستوى القرارات ولا العدالة في تطبيق اللوائح"، مطالبًا المسؤولين بضرورة "مشاهدة الدوريات العالمية ليتعلموا كيف تُدار كرة القدم بشكل احترافي".