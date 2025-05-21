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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه "بلس 90"، عن تطورات أزمة شكوى المدير الفني السابق جوزيه جوميز ضد نادي الزمالك، مؤكدًا نقلًا عن مصدر داخل القلعة البيضاء أن الشكوى لن تعرقل إجراءات القيد للفريق.

مصدر بالزمالك: شكوى جوزيه جوميز لن تؤثر على القيد.. ونسعى لحل ودي

وقال المصدر وفقًا لما نقله هشام: "شكوى جوزيه جوميز لن تؤثر على القيد، والإدارة تعمل حاليًا على التواصل معه من أجل حل الأزمة وديًا".

وأوضح أن هناك نية واضحة داخل النادي لسداد المبلغ المستحق للمدرب البرتغالي في أقرب وقت، لتفادي أي تصعيد قانوني قد يضر بمصالح الفريق.