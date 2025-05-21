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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المنتج السينمائي جمال العدل عن غضبه الشديد من الأوضاع الحالية التي تمر بها الكرة المصرية، مؤكدًا أن ما يحدث تجاه نادي الزمالك "مسرحية هزلية" لا تليق بتاريخ واسم القلعة البيضاء، مطالبًا بتدخل سريع لإنقاذ الرياضة المصرية.

جمال العدل: ما يحدث تجاه الزمالك "مسرحية هزلية".. والدوري المصري من الأسوأ عالميًا

وقال العدل في تصريحاته خلال برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "ما يحدث تجاه الزمالك مسرحية هزلية على كل المستويات، وجماهير النادي لا تقبل بأي تجاوز في حق الكيان، على عكس ما يحدث في أندية أخرى".

وأضاف: "الدوري المصري أصبح من أسوأ 4 دوريات في العالم، وشكل الكرة المصرية بات سيئًا جدًا في الوطن العربي، ولا يليق بتاريخ مصر الرياضي".

وتابع: "لا أصدق ما يحدث.. كأننا نشاهد مسرحية سخيفة، خاصة بعد تراجع أحمد دياب عن تنفيذ قرار خصم 6 نقاط من الأهلي، رغم تأكيده المسبق بأنه لا تراجع عن العقوبة"، مضيفًا: "أسألوا أحمد دياب لماذا تراجع؟".

وانتقد العدل ازدواجية المعايير في تطبيق اللوائح قائلًا: "الأهلي انسحب من المباريات 7 مرات ولم يُعاقب، ويتم اختراع مبررات لعدم فرض العقوبات عليه، في حين تُطبق اللوائح بحذافيرها على الزمالك".

كما هاجم الإعلانات التي تسخر من الزمالك، مؤكدًا: "الإعلان الذي سخر من نادي الزمالك بلا قيمة ومرفوض تمامًا، وجماهير الزمالك هي الضلع الأهم في منظومة النادي".

وختم قائلًا: "الموسم المقبل سيكون مختلفًا لنادي الزمالك، ولن تنجح الكرة المصرية إلا إذا تم فرض النظام وتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء"، داعيًا كبار المسؤولين إلى التدخل لإصلاح المنظومة الكروية.