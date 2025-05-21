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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الناقد الرياضي المغربي محمد زايد طريقة إدارة الكرة المصرية، مؤكدًا أن القرارات الصادرة عن المسؤولين تفقد اللعبة مصداقيتها وشعبيتها، وتحمل تمييزًا واضحًا بين الأندية، في مقدمتها الأهلي والزمالك.

محمد زايد: الكرة المصرية تفقد مصداقيتها بسبب "الكيل بمكيالين"

وفي تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، قال زايد: "الكرة المصرية أصبحت غريبة، وطريقة الإدارة المتبعة تعتمد على الكيل بمكيالين، ما يؤدي إلى تراجع ثقة الجمهور في المنظومة بأكملها".

وأضاف: "في الماضي، اختفى بريق الإسماعيلي، واليوم نشهد محاولات ممنهجة لتكرار نفس السيناريو مع نادي الزمالك، وهو أمر مؤسف وخطير".

واعتبر زايد أن "محاولة إرضاء الأهلي وتهميش الزمالك هو أخطر ما يمكن أن تواجهه الكرة المصرية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات لم تحدث قط في الكرة المغربية.

وتساءل الناقد المغربي مستنكرًا: "هل يوجد بند في أي قانون رياضي يمنح الأهلي حق الانسحاب بسبب عدم وجود تحكيم أجنبي؟ هذا أمر غير منطقي وغير قانوني".

وختم زايد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التراجع على المستوى المحلي والدولي.