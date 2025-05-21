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أحمد جودة - القاهرة - شنَّ الكابتن حلمي طولان، المدير الفني السابق، هجومًا ناريًا على رابطة الأندية المصرية خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، مؤكدًا أن الرابطة تفتقر إلى الكفاءة والخبرة الكروية، ومتهما إياها بالتسبب في تراجع مستوى الكرة المصرية.

حلمي طولان يفتح النار على رابطة الأندية: "لا يستطيعون إدارة مركز شباب"

وقال طولان: "المسؤولون عن رابطة الأندية لا يستطيعون إدارة مركز شباب، ولا يملكون أي فكر أو وعي كروي"، مضيفًا: "ألوم على الأندية التي اختارت هؤلاء الأشخاص لتمثيلها في الرابطة، فهي شريكة في هذا الفشل".

ووجّه طولان انتقادًا لاذعًا إلى ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لرابطة الأندية، قائلًا: "عيب أن يتحدث عني بأنني أرفض بقاء الإسماعيلي في الدوري، وحينما تتحدث عن الزمالك أو أبنائه يجب أن تتحدث باحترام".

وأكد أن الكرة المصرية تحتاج إلى "ثورة تطهير من الدخلاء"، مشيرًا إلى أن تعيينه ضمن اللجنة الفنية لكرة القدم المصرية من قبل هاني أبو ريدة يعد دليلًا على مكانته وخبرته.

وتابع: "قرار إلغاء الهبوط ليس المقصود به الإسماعيلي كما يروج البعض، بل النادي الذي يشارك فيه رئيس الرابطة نفسه".

وختم تصريحاته قائلًا: "رابطة الأندية أضرت بالكرة المصرية، ولم أر أي تطوير منذ تأسيسها، بل على العكس، الكرة المصرية تراجعت 50 عامًا إلى الوراء بسبب سوء إدارتها".