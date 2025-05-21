نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يطيح بـ مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر " أول المتأهلين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي في الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة على حساب مودرن سبورت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد السلام.

انطلقت المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام

افتتح فريق البنك الأهلي التسجيل في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول جاء الهدف بعرضية رائعة من ألفا بوباكار كيتا كرة عرضيه من الجهة اليسرى حاول أبعدها أحمد أيمن منصور ولكن تصطدم في قدم أسامة فيصل

وتأهل البنك الأهلي على حساب مودرن سبورت إلى دور نصف النهائي، بنتيجة 3-0 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة

ودخل البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى

محمد أبو جبل

خط الدفاع

محمد عبد الغني، أمير مدحت، داو سيريل، الفا بوبكر كيتا

خط الوسط

سيرجي اكا، احمد النادري، محمد بسيوني، احمد مدبولي

خط الهجوم

أسامة فيصل، احمد ياسر ريان



ويعد فريق البنك الأهلي اول المتأهلين إلي نصف نهائي كأس عاصمة مصر