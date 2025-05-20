برايتون يهزم البطل بثلاثية
فاز فريق برايتون على ضيفه ليفربول بنتيجة (3 - 2)، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل ياسين العياري، وكاورو ميتوما، وجاك هينشلوود ثلاثية فريق برايتون في الدقائق 32 و69 و85، فيما سجل هارفي إليوت، ودومينيك سوبوسلاي ثنائية ليفربول في الدقيقتين 9 و45.
بهذا الفوز، رفع برايتون رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثامن، وسيخوض مباراته الأخيرة في الدوري يوم الأحد المقبل أمام مضيفه توتنهام هوتسبير.
في المقابل، توقف رصيد ليفربول عند 83 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.
وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي قبل ثلاثة جولات.
وسيختتم ليفربول مشواره في الدوري هذا الموسم الأحد المقبل ورفع كأس البطولة في الجولة الأخيرة حينما يستضيف كريستال بالاس.
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