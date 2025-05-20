نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس مصر للكرة النسائية بملعب الترسانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية للموسم 2024 - 2025 بين فريقي وادي دجلة والأهلي، إلى ملعب نادي الترسانة بدلًا من ملعب نادي الإعلاميين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في موعدها المحدد، في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل الموافق 23 مايو الجارى.

موعد نهائي كأس مصر للكرة النسائية

لتغطية وحضور مباراة الأهلي ووادي دجلة في نهائي كأس مصر للكرة النسائية- المقرر لها في الرابعة عصر الجمعة 23 مايو الجاري علي ملعب الإعلاميين - يرجي التسجيل عبر الرابط التالي: