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أحمد جودة - القاهرة - استقبل ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مصر، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الإدارة الرياضية.

ياسر إدريس يستقبل وفد دبلومة الإدارة الرياضية بـ «فيفا»

وضم الوفد كلًا من محمد قطب، مدير برنامج الفيفا، والدكتور عمرو محب، منسق الفيفا والـCIES، والكابتن رغدة رجب، رئيس قطاع اتحاد اللياقة التنافسية.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة سبل التعاون في مجالات تطوير الكوادر الإدارية الرياضية، واطلع الوفد على الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها اللجنة الأولمبية في هذا الإطار.

كما قام الوفد بجولة داخل المتحف الخاص باللجنة الأولمبية المصرية، حيث تعرف على تاريخ المشاركات والإنجازات الأولمبية المصرية.

وأكد المهندس ياسر إدريس حرص اللجنة على دعم الدارسين في دبلومة الفيفا، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مثل هذه البرامج في إعداد جيل جديد من القيادات الرياضية المؤهلة.

وحرص وفد الدبلومة على إهداء درع البرنامج لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية تقديرًا لحفاوة الاستقبال والتعاون المثمر.