نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق بتروجيت في لقاء هام بينهم يوم السبت القادم الموافق 24 مايو الحالي بستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 8 من دوري نايل بقيادة أيمن الرمادي.
موعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت
وتقرر أن تقام أحداث مباراة الزمالك وبتروجيت مساء السبت في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات