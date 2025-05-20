نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق بتروجيت في لقاء هام بينهم يوم السبت القادم الموافق 24 مايو الحالي بستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 8 من دوري نايل بقيادة أيمن الرمادي.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت

وتقرر أن تقام أحداث مباراة الزمالك وبتروجيت مساء السبت في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات