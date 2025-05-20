نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة أمام الوحدة في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الوحدة الغد يوم الأربعاء الموافق 21/5/2025 في لقاء هام بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال أمام الوحدة

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال أمام الوحدة مساء الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.