نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة أمام الخليج في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الخليج غدا يوم الأربعاء الموافق 21 مايو الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر أمام الخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والخليج مساء الغد في تمام الساعة 7:10 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:10 بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة النصر والخليج

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

