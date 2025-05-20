نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد.

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، احمد ايمن، علي فوزي.

خط الوسط: محمد هلال، أحمد يوسف، معتز زدام، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا.

الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، وليد علي، عبد الله حافظ، احمد مصطفى، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان

ويحل بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً على ملعب ستاد السلام فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره البنك الأهلي بإياب ربع نهائي مسابقة كأس عاصمة مصر.