نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة سلبية للاعبي الزمالك غدًا بعد ختام معسكر الإسماعيلية استعدادًا لبتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأربعاء بعد ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء.



ويستأنف فريق الزمالك تدريبه يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، في إطار الاستعدادا للقاء بتروجت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.