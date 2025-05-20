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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص عن تحديد موعد بطولة بورسعيد للإنقاذ 2025.

المدينة الرياضية ببورسعيد تحتضن بطولة الإنقاذ 2025

وقد تحديد يوم الجمعة الموافق 18 يوليو موعدا لإقامة البطولة بحمام السباحة الخاص بالمدينة الرياضية.

هذا وسوف يلعب في البطولة مرحلتين " الناشئين" تحت 17 سنة مواليد ( 2008 - 2009 - 2010 - 2011 )، " العمومي " يبدأ من مواليد 2007 فيما فوق.



و يأتي برنامج سباقات البطولة كالأتي:

سباق 200 متر موانع ( ناشئين - عمومي )



سباق تتابع 4*50 موانع ( مختلط ناشئين - مختلط عمومي ).



سباق 50 متر حمل دمية ( ناشئين - عمومي ).



سباق تتابع 4*25 حمل دمية ( ناشئين - عمومي ).



سباق 100 متر حمل دمية بالزعانف ( ناشئين - عمومي ).



سباق 100 متر إنقاذ متنوع ( ناشئين - عمومي ).



سباق 4*50 إنقاذ متنوع ( مختلط ناشئين - مختلط عمومي ).



سباق 100 متر سحب دمية بالعوامة ( ناشئين - عمومي ).