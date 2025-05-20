باريس ـ أ.ف.ب: أقال نادي نانت لكرة القدم مدربه أنطوان كومبواريه أمس الثلاثاء من منصبه بعد ثلاثة أيام من نهاية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من نجاحه في إبقاء الفريق ضمن الدرجة الأولى. ورغم احتلال نانت المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلًا و14 هزيمة في «ليج1»، إلَّا أن إدارة الفريق فضّلت الاستغناء عن خدمات كومبواريه قبل عام من نهاية عقده.

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