أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولتي كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة بالعاصمة القطري الدوحة أن حفل القرعة النهائية للبطولتين سيعقد يوم 25 من الشهر الحالي في فندق رافلز، حيث يمثل الحفل محطة رئيسية في رحلة استضافة البطولتين، وسيشهد حضور عدد من نجوم كرة القدم من دولة قطر والمنطقة والعالم.
ويشارك 16 منتخبًا عربيًّا في بطولة كأس العرب التي ستعقد من 1-18 ديسمبر، حيث تأهل تسعة منهم تلقائيًّا بناء على مراكزهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يشمل منتخب الجزائر حامل اللقب الحالي ومنتخب قطر الدولة المستضيفة، فيما ستتأهل المنتخبات السبعة المتبقيين من خلال تصفيات ستقام في شهر نوفمبر. ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الفيفا وكأس العالم، وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يومًا. وستحتضن دولة قطر خمس نسخ متتالية من البطولة لغاية عام 2029.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 25 مايو حفل القرعة النهائية لبطولتي كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة بالدوحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.