25 مايو حفل القرعة النهائية لبطولتي كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة بالدوحة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولتي كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة بالعاصمة القطري الدوحة أن حفل القرعة النهائية للبطولتين سيعقد يوم 25 من الشهر الحالي في فندق رافلز، حيث يمثل الحفل محطة رئيسية في رحلة استضافة البطولتين، وسيشهد حضور عدد من نجوم كرة القدم من دولة قطر والمنطقة والعالم.

ويشارك 16 منتخبًا عربيًّا في بطولة كأس العرب التي ستعقد من 1-18 ديسمبر، حيث تأهل تسعة منهم تلقائيًّا بناء على مراكزهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يشمل منتخب الجزائر حامل اللقب الحالي ومنتخب قطر الدولة المستضيفة، فيما ستتأهل المنتخبات السبعة المتبقيين من خلال تصفيات ستقام في شهر نوفمبر. ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الفيفا وكأس العالم، وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يومًا. وستحتضن دولة قطر خمس نسخ متتالية من البطولة لغاية عام 2029.