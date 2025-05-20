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أحمد جودة - القاهرة - استقبل هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق؛ وسفير المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين "ستارز أوف إيجبت " تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، اللاعب المصري كاراس عشري، المحترف بالدوري الإسباني تحت ١٥ عاما في نادي رايو الكوباندس.

هاني رمزي يستقبل لاعب المشروع القومي المحترف بالدوري الإسباني تحت ١٥ عام

وتحدث هاني رمزي مع اللاعب حول كيفية التعامل مع الاحتراف الأوروبي، وضرورة الاهتمام بتعليم اللغة في أولى خطوات النجاح في الدوري الإسباني، وأي دوري في أوروبا، خاصة وأن تعلم اللغة يسهل التعامل مع المدربين واللاعبين، مؤكدا على صورة مواصلة الدراسة مع كرة القدم.

وشدد نجم الأهلي الأسبق على أن النجاح ومواصلة الاحتراف لن يكون سهلا في البداية، سيكون هناك صعوبات من طريقة التعامل مع الطاقم الفني واللاعبين ولا بد من التحلي بالصبر للوصول لهدفك.