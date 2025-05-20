الزمالك يختتم معسكره بالإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بتروجت في الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره مساء اليوم الثلاثاء بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخاض الفريق تدريبه الأخير في المعسكر مساء اليوم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن ينهي الزمالك معسكره ويغادر الإسماعيلية.



وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنيًا للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلًا فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.