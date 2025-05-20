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أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولى والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى، رفقة سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصرى والافريقي الأردنى الجنسية الكابتن مصطفى الفاعورى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربى، وذلك بمقر الاتحاد المصرى بمدينة نصر.

رئيس اتحاد الكاراتيه يستقبل رئيس لجنة مسابقات الاتحاد العربي

تأتى تلك الزيارة الرسمية بتكليف من إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربى للكاراتية، وذلك لمناقشة خطة نشاط الاتحادالعربى ووضع خطة لآلية التعاون فيما بين الاتحاديين المصرى والعربى وبحث تفعيل مسابقة البطولة العربية للناشئين والشباب والكبار بالإضافة إلى بطولة الأندية العربية، وتصعيد ما تضمنته الزيارة للاتحاد العربى

وأشاد رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية ونائبه بالإنجازات التى يحققها الاتحاد العربى فى الآونة الأخيرة،

ومن جانبه أثنى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربى لحسن الاستقبال فى وطنه الثانى مصر متمنيًا لاتحاد الكاراتية المصرى مزيد من الإنجازات العالمية