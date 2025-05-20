نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو ضمن قائمة البرتغال لمواجهة ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال قائمته لمواجهة ألمانيا بالدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، في الرابع من يونيو القادم، بمدينة ميونخ الألمانية، إذ شهدت وجود كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وانضم قائد منتخب البرتعال، الذي غاب مؤخرا عن فريقه النصر السعودي بسبب إصابة عضلية، إلى قائمة المنتخب البرتغالي، يوم الثلاثاء، إلى جانب جواو بالينيا، لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني.

وقال روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال: المعلومات الطبية عن كريستيانو رونالدو تشير إلى أنه سيكون لائقًا للمشاركة في المباريات. لا توجد أي مشكلة.



واختار المدرب الإسباني 27 لاعبًا في قائمة البرتغال المبدئية، ومن المقرر أن يقلصها لاحقًا، علما بأن المباراة النهائية للبطولة، سوف تقام في الثامن من الشهر القادم أيضا بمدينة ميونخ.

ويلتقي الفائز من مباراة ألمانيا والبرتغال مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي إسبانيا (بطلة أوروبا) وفرنسا، التي تجرى بمدينة شتوتغارت في الخامس من يونيو المقبل، في المباراة النهائية لدوري أمم أوروبا.