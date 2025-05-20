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أحمد جودة - القاهرة - ينعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، وجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن الأبرار من أبطال القوات المسلحة الذين ارتقوا إلى جوار ربهم إثر حادث تحطم طائرة تدريب أمس.

غزل المحلة ينعي شهداء الوطن في حادث طائرة التدريب

نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

رحم الله أبطالنا البواسل، الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي.