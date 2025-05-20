نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت عن إهدار صلاح: ظننته "خارقًا".. لكنه ذكرني بأنه بشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن دهشته من الفرصة المحققة التي أهدرها النجم المصري محمد صلاح خلال خسارة الفريق 3-2 أمام برايتون، مساء الاثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي اللقاء الذي أقيم على ملعب "أميكس"، كان ليفربول متقدمًا 2-1 عندما أتيحت لصلاح فرصة سانحة لتسجيل هدفه الـ29 في البريميرليغ هذا الموسم، خلال ظهوره رقم 400 مع "الريدز" في مختلف البطولات. إلا أن الجناح المصري، وعلى نحو غير معتاد، سدد الكرة خارج المرمى رغم وقوفه على مسافة قريبة جدًا من الشباك في الدقيقة 54.

وعلّق سلوت على اللقطة قائلًا: "عندما رأيت الكرة تصل إلى صلاح، قلت لنفسي: هذه هدف مؤكد، لأن هذا ما يفعله مو عادة". وأضاف: "صلاح كان يقدم موسمًا مذهلًا وكأنه لا ينتمي للبشر، لكنه بين الحين والآخر يذكرنا بأنه كذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي لا يسجل فيها لمباراتين أو ثلاث".

رغم الغياب التهديفي الأخير، أكد المدرب الهولندي ثقته في صلاح قائلًا: "الأمر الجيد أنه نادرًا ما يغيب عن التسجيل، وعندما يحدث ذلك، فهو يعود سريعًا. لذا لا أشك أبدًا في أنه سيهز الشباك مجددًا، سواء في المباراة المقبلة أو التي تليها".

ويعيش صلاح فترة جفاف تهديفي، حيث فشل في التسجيل لثلاث مباريات متتالية، رغم تصدره ترتيب الهدافين بـ28 هدفًا، متقدمًا بفارق خمسة أهداف عن أقرب منافسيه، ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.

ورغم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، إلا أن الفريق لم يحقق أي فوز منذ حسم اللقب، بخسارته أمام كل من تشيلسي وبرايتون، وتعادله مع أرسنال.