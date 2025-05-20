نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم 2025 مع رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، من خلال المستشار الأول للاتحاد الدولى فرانسيسكو اليجريتوا لم يكن وليد الصدفة بل هو تأكيد على نجاح منظومة الاتحاد المصرى برئاسة الدهر اوى التى تسير وفق استراتيجية ممنهجة برعاية الدولة المصرية ممثلة فى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس.

رسميا.. مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه 2025

أثناء إنعقاد الجمعيه العموميه للاتحاد الدولى فى أكتوبر الماضى، والمنعقدة على هامش بطولة العالم بودابست،تم التصويت بالموافقة بإجماع على إقامة بطولة العالم 2025 فى مصر.

وأشاد السيد انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي بقوة الاتحاد المصرى برئاسة الكابتن محمد الدهراوى

فى تنظيم البطولات واحتلال الكاراتيه المصرى الريادة العالمية وثقة الاتحاد الدولى فى نجاح البطولة على الأراضى المصرية.

كما أشار رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه أنه قد تم تقديم عرض إقامة بطولة العالم فى مصر على الاتحاد الدولى وفقا لتوجيهات ودعم الدولة المصرية.

وأن اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالمنشاءات الرياضيه والبنية التحتيه لمصر والدعم اللامحدود للرياضة فى مصر، اهتمام أشرف صبحى وزير الشباب بتطوير الرياضة المصريه، اصبحت مصر قبلة الاحداث الدوليه والبطولات العالمية.

وأعرب عن سعادته بثقة الاتحاد الدولى فى قدرة الدولة المصرية على استضافة بطولة العالم 2025، والتى لم تستضيفها مصر منذ 37 عاما، حيث أنه كانت أخر بطولة عالم استضافتها مصر عام 1988.

مما يعد استضافة مصر لبطولة العالم 2025 إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية وللاتحاد المصرى للكاراتيه.