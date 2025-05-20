نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز على موعد مع التاريخ في نهائي دوري الأبطال أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء السبت المقبل، إلى المواجهة المرتقبة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي نادي بيراميدز المصري مع نظيره الجنوب إفريقي ماميلودي صن داونز، في أول ظهور لبيراميدز في نهائي البطولة القارية الأهم للأندية.

ويتطلع بيراميدز إلى كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجل أندية مصر المتوجة باللقب الإفريقي، وهو السجل الذي يضم كلًا من:

النادي الإسماعيلي: أول نادٍ مصري وعربي يحقق اللقب، وذلك عام 1969 بعد تغلبه على فريق "الإنجلبير" الكونغولي، المعروف حاليًا باسم مازيمبي.

النادي الأهلي: صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، حيث حصد اللقب 12 مرة، بداية من عام 1982 وحتى آخر ألقابه العام الماضي، وهو يدخل الموسم الحالي كحامل اللقب.

نادي الزمالك: حصد اللقب خمس مرات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، و2002، ليكون ثالث الأندية المصرية تتويجًا بالبطولة.

وفي حال فشل بيراميدز في التتويج، فإنه سينضم إلى نادي غزل المحلة الذي خاض نهائي البطولة عام 1974، لكنه خسر في الذهاب والإياب أمام فريق كارا برازافيل الكونغولي.

ورغم سيطرة الأهلي والزمالك والإسماعيلي على اللقب القاري، فإن مصر كان من الممكن أن تسجل حضورًا مبكرًا في البطولة، إذ كان من حق نادي الترسانة المشاركة في أول نسخة عام 1964، إلا أنه اعتذر. وسجل نادي الأولمبي السكندري أول مشاركة مصرية فعلية عام 1967، لكنه اضطر للانسحاب من ربع النهائي بسبب حرب يونيو.

كما شاركت أندية إنبي، سموحة، ومصر المقاصة في البطولة الإفريقية، دون أن تتمكن من تحقيق إنجازات تُذكر.

فهل يشهد الأول من يونيو المقبل تتويج بيراميدز كأول نادٍ مصري جديد يضيف اسمه إلى لائحة الشرف؟ أم ينجح صن داونز، الذي يخوض النهائي الثالث له في البطولة، في إضافة لقبه الثاني بعد تتويجه عام 2016 على حساب الزمالك، علمًا بأنه خسر النهائي الأول له عام 2001 أمام الأهلي في القاهرة؟