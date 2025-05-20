نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة السابق، عن قرارات رابطة الأندية بالغاء الهبوط

وقال عمارة في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أنا متعصب للأندية الشعبية وأيام رئاستي لوزارة الشباب والرياضة في التسعينات كانت كل الأندية الموجودة في الدوري أندية شعبية وكنت بدفع ليهم مرتباتهم ومستحقاتهم،

وأضاف: الناس تبدو غاضبة من قرار إلغاء الهبوط ولكن اتسائل هل هناك عدالة في توزيع الرعاة والنواحي الإدارية بين أندية الشركات والأندية الجماهيرية، وكنت بساعد كل الأندية الشعبية أثناء لرئاستي لوزارة الرياضة.

وتابع: الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال الموسم كانت على الأقل قادر على وصوله للمربع الذهبي، ومحمود الخطيب أرسل رسالة لرابطة الأندية أنه مينفعش دوري من غير الإسماعيلي، ونعمل على عودة الإسماعيلي لمستواه المعهود وتلقينا اتصالا من أحدى الشركات السعودية للاستثمار في الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل، ونحن في المراحل الأخيرة ونسير فيه بخطى جيدة، كامل ابو علي تعرض لضغوط شديدة ولذلك قدم استقالته من رئاسة المصري وتواصلت معه ولكنه يشعر بضغط شديد،

وأختتم: المشكلة الأساسية في الرياضة والاندية انهم لا يطلعون علي اللوائح بالشكل الامثل، وما حصل في أزمة القمة لخبطيطة والرياضة المصرية حاليًا تدار علي طريقة " دوخيني يا لمونة "، وتسألت إذا أنصفت بيراميدز والأهلي كان متصدرا للدوري هل حد هي