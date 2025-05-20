نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشحات يتحدث عن مشاركة الأهلي فى مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حسين الشحات نجم النادي الأهلي: أتمنى أن يواصل الأهلي تألقه في مثل هذه البطولات العالمية، التي أصبحت محط أنظار العالم أجمع.

وأضاف الشحات، في تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا": أتوقع أجواءً رائعةً وملاعبَ على أعلى مستوى في البطولة المرتقبة.

من جهة أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

