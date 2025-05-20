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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة السابق، أن هناك شركة استثمار سعودية تريد الاستثمار في النادي الإسماعيلي في الموسم المقبل.

عبد المنعم عمارة: هناك شركة سعودية كبيرة تريد أن تستثمر في الإسماعيلي رياضيًا بداية من الموسم المقبل

وقال عمارة في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تلقينا اتصالا من أحدى الشركات السعودية للاستثمار في الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل، ونحن في المراحل الأخيرة ونسير فيه بخطى جيدة.

وأضاف: الشركة قامت بإيداع الحساب الخاص في أحد البنوك المصرية، وتريد بداية الاستثمار ووزير الرياضة يشجع الاستثمار، ونسير بخطى جيدة في هذا الشأن.

وتابع: الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال الموسم كانت على الأقل قادر على وصوله للمربع الذهبي، ومحمود الخطيب أرسل رسالة لرابطة الأندية أنه مينفعش دوري من غير الإسماعيلي، ونعمل على عودة الإسماعيلي لمستواه المعهود و

وأكمل: أنا متعصب للأندية الشعبية وأيام رئاستي لوزارة الشباب والرياضة في التسعينات كانت كل الأندية الموجودة في الدوري أندية شعبية وكنت بدفع ليهم مرتباتهم ومستحقاتهم،

وواصل: الناس تبدو غاضبة من قرار إلغاء الهبوط ولكن اتسائل هل هناك عدالة في توزيع الرعاة والنواحي الإدارية بين أندية الشركات والأندية الجماهيرية، وكنت بساعد كل الأندية الشعبية أثناء لرئاستي لوزارة الرياضة.

وأختتم: المشكلة الأساسية في الرياضة والاندية انهم لا يطلعون علي اللوائح بالشكل الامثل، وما حصل في أزمة القمة لخبطيطة والرياضة المصرية حاليًا تدار علي طريقة " دوخيني يا لمونة "، وتسألت إذا أنصفت بيراميدز والأهلي كان متصدرا للدوري هل حد هينزله مركز تاني، والمحكمة الرياضة قد تخالف ما اتخذته رابطة الاندية من قرارات، والمحكمة الرياضية لا تعترف سوى باتحاد الكرة فقط وليس رابطة الأندية

