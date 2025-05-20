نجم باير ليفركوزن يجتاز الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة -

خضع الدولي الهولندي جيريمي فريمبونج ظهير أيمن فريق باير ليفركوزن الألماني للفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى صفوف ليفربول بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جيريمي فريمبونج يجتاز الفحوصات الطبية لليفربول

واجتاز جيريمي فريمبونج الفحوصات الطبية بالفعل، بعدما خضع لها في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

ومن المتوقع الإعلان بشكل رسمي عن انتقال الظهير الهولندي إلى صفوف ليفربول قادمًا من باير ليفركوزن، خلال الساعات القادمة.

وسيوقع جيريمي فريمبونج على عقود انضمامه إلى صفوف الريدز لمدة 5 مواسم، تحديدًا حتى يونيو 2030.

وستكلف صفقة انتقال الهولندي فريمبونج إلى صفوف ليفرلول خزينة النادي 40 مليون يورو وهيوقيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن والذي يمتد حتى يونيو 2028.

وانتقل ظهير أيمن منتخب هولندا إلى صفوف ليفركوزن موسم 2021 قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، بمقابل 11 مليون يورو.

وخاض الهولندي فريمبونج البالغ من العمر 24 عامًا، مع ناديه الألماني هذا الموسم 47 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

ويأمل ليفربول في تدعيم مركز الظهير الأيمن خلال الفترة الحالية لتعويض رحيل الإنجليزي ألكسندر أرنولد.

