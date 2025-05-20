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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، لم يكن متواجدا في جلسة التصوير الخاصة بكأس العالم للأندية للاعبي الأهلي التي كانت أول أمس.

كريم رمزي: زيزو سيخضع لجلسة تصوير خاصة للمشاركة في كأس العالم للأندية.. وثنائي الأهلي تنتظرهم عروض أوروبية ضخمة

وقال رمزي في تصريحات عبر راديو ميجا إف إم: زيزو لم يكن متواجد في حلسة التصوير الخاصة للاعبي الأهلي أول أمس، بالإضافة إلى خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للاهلي.

وأضاف رمزي: زيزو سيخضع لجلسة تصوير خاصة بكأس العالم للأندية في فيلا خاصة، وزيزو سيرافق الأهلي في كأس العالم للأندية.

وتابع: الخطيب كان حريص على أن يقود خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي، عقب مباراة فاركو المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقرر أن يستمر النحاس في المباراة المقبلة.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته: وسام أبو علي وإمام عاشور ثنائي الأهلي، تنتظرهم عروض أوروبية ضخمة عقب نهاية كأس العالم للأندية، وشركات تسويق عالمية ستجلب لهم عروضا ضخمة.

