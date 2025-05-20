نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، بعد فوزه على رد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.



وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويًا خلال أحداث اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 15 - 10، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 40 - 21

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع الفائز من مباراة الترجي التونسي ووداد سمارة المغربي، وذلك يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، أحمد خشبة مديرا إداريا".

