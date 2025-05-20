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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة من الاستياء داخل مجلس الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الإجتماع مع الاندية والذي كان مقررا له اليوم إلى يوم ٢ يونيو القادم وهو الإجتماع الذي كان سيشهد حسم أمر عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد.

شبانة: غضب في الأهلي بعد تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع الاندية



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي كان يضغط لزيادة عدد الأجانب إلى ٦ محترفين وكام يأمل ان يحصل على الموافقة اليوم حتى يتثنى له الوقت الكافي لحسم صفقة جديدة.

واكمل شبانة بأن إدارة الأهلي ترفض فكرة ضم لاعب اجنبي فترة المونديال فقط وترغب ان يكون التعاقد طويل المدى وهو ما يصعب حدوثه إذا تم الانتظار ليوم ٢ يونيو لضيق الوقت في أي تفاوض بعدها إذا حصل على الموافقة.



واتم شبانة بأن اتحاد الكرة يرفض من الاساس فكرة زياد عدد الأجانب وقرار تأجيل الاجتماع لتجنب المواجهة القريبة مع الأهلي وحتى يكون قد حسم أمر قائمته المغادرة إلى أمريكا بشكل نهائي قبل موعد الاجتماع الجديد

