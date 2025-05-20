نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يدعو بيراميدز لحضور حفل الكشف الكأس والهوية الجديدة لدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من أجل حضور حفل الكشف الكأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي سيتم الإعلان عنها في جوهانسبرج.

وأكد الكاف في خطابه لنادي بيراميدز أن الدعوة موجهة لمسئولي إدارة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، وكذلك المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق للمشاركة في فعاليات الكشف الكأس والهوية الجديدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الواحدة من ظهر يوم الخميس المقبل، بتوقيت القاهرة، في المقر الرئيسي لشركة توتال إنيرجيز راعي بطولات الكاف في مدينة جوهانسبرج، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي ومسئولي الكاف، وعدد من نجوم الكرة الأفريقية، وممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز.

