نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يواصل تحركاته في سوق الانتقالات.. ويحدد خطة ما بعد مودريتش في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في التحرك مبكرًا استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بدأ بالفعل بتدعيم صفوفه على مستوى الدفاع، مع الإعلان الرسمي عن التعاقد مع دين هويسين، ومن المنتظر أن يتم قريبًا الإعلان عن ضم ألفارو كاريراس وترينت ألكسندرأرنولد، مما يعزز خط الدفاع بأفضل شكل ممكن قبل بداية الموسم المقبل.

ومع اكتمال هذه التعزيزات الدفاعية، تواصل إدارة الميرينغي النظر إلى مراكز أخرى بحاجة للتدعيم، وعلى رأسها خط الوسط، الذي من المحتمل أن يشهد تغييرات في المستقبل القريب، سواء استمر لوكا مودريتش لموسم إضافي أم لا.



حسب معلومات نقلها موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن إدارة النادي الملكي بقيادة فلورنتيو بيريز، حددت ميزانية قصوى تصل إلى 40 مليون يورو لتعزيز مركز خط الوسط، بهدف إيجاد بديل مستقبلي للنجم الكرواتي لوكا مودريتش. ومع ذلك، لا يشترط أن يتم هذا التغيير في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي ميغيل أنخل توريبيو من راديو ماركا أن المدرب المقبل تشابي ألونسو يرغب في استمرار مودريتش ضمن تشكيلته، وهو ما يُرجّح أن يتم تجديد عقد اللاعب الكرواتي لعام إضافي. وتُبدي إدارة النادي رضاها الكامل عن المستوى الذي يقدمه اللاعب في الموسم الجاري، إلى جانب دوره القيادي خارج أرضية الملعب، ما يجعله عنصرًا مهمًا في المشروع الجديد.

رادار الملكي لا يتوقف

في الوقت ذاته، لا تغفل الإدارة الفنية للنادي، بقيادة المسؤول عن الكشافة جوني كالفات، عن متابعة السوق، حيث تراقب عن كثب عددًا من اللاعبين الذين قد يصلحون لشغل هذا المركز في المستقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يمتلك في تشكيلته الحالية أسماءً شابة يمكن أن تلعب دور الخليفة المحتمل لمودريتش، أبرزهم التركي أردا غولر، الذي يراه البعض مرشحًا لشغل مركز أعمق في وسط الملعب. ويؤمن المسؤولون في "تشامارتين" بأن غولر يملك المهارات التي تؤهله لذلك.

