نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر تعلن موعد قرعة كأس العالم دون 17 عاما وكأس العرب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولتي كأس العرب FIFA قطر 2025 وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 أن حفل القرعة النهائية للبطولتين سيعقد في الدوحة يوم الأحد الموافق 25 مايو في فندق رافلز بالعاصمة القطرية.

ويمثل الحفل محطة رئيسية في رحلة استضافة البطولتين، وسيشهد حضور عددًا من نجوم كرة القدم من دولة قطر والمنطقة والعالم، حيث من المقرر أن يشارك 16 منتخبًا عربيًا في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 التي ستعقد من 1-18 ديسمبر، حيث تأهل تسعة منهم تلقائيًا بناء على مراكزهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يشمل منتخب الجزائر حامل اللقب الحالي ومنتخب قطر الدولة المستضيفة، فيما سيتأهل المنتخبات السبعة المتبقيين من خلال تصفيات ستقام في شهر نوفمبر.

ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الفيفا وكأس العالم، وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يومًا. وستحتضن دولة قطر خمس نسخ متتالية من البطولة لغاية عام 2029.

