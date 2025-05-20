نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سفر الأهلي إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

موعد سفر الأهلي إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية

وقررت إدارة النادي الأهلي، سفر بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 4 يونيو المقبل، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية حيث ستكون ضربة البداية أمام انتر ميامي يوم 15 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي، يوم 8 من الشهر المقبل، استعدادًا للبطولة التي يشارك فيها ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

