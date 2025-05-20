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أحمد جودة - القاهرة -

استقبل نادي مونتيري المكسيكي، يوم الإثنين، كأس العالم للأندية في ملعبه "بي بي في إيه"، ضمن جولة الكأس الترويجية.

كأس العالم للأندية تصل محطة مونتيري بالمكسيك

وتوافدت جماهير الفريق منذ الصباح للاحتفال بالحدث واستعادة ذكريات مشاركات الفريق الخمس بالبطولة أعوام 2011، و2012، و2013، و2019، و2021.

وشهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث اطلع المشجعون على مقتنيات تاريخية للفريق، مثل السترات، والملابس التي ارتداها اللاعبون في البطولات الدولية.

كما أتيحت لهم فرصة اقتناء القميص الرسمي لكأس العالم للأندية 2025، إلى جانب قميص تذكاري بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس النادي.

وحقق مونتيري، المركز الثالث مرتين في مونديال الأندية، كان أبرزها في 2019 عندما خسر أمام ليفربول في نصف النهائي بهدف متأخر للبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويستعد مونتيري لخوض منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية، حيث سيواجه إنتر ميلان، وريفر بليت، وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

ويقود دفاع الفريق الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، لكن الفريق عانى من تراجع دفاعي في بطولة الدوري المكسيكي (كلاوسورا 2025)، مما أدى إلى خروجه من ربع النهائي أمام تولوكا.

ورغم غياب مدرب دائم بعد إقالة الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، يعول مونتيري على قوته الهجومية بقيادة الإسبانيين سرخيو كاناليسن، وأوليفر توريس، والكولومبي نيلسون ديوسا، والأرجنتينيين خيرمان بيرتيرامي ولوكاس أوكامبوس، لتحسين أدائه في البطولة العالمية.

وتتطلع جماهير مونتيري إلى تألق فريقها في مونديال الأندية، مع أمل في تحسين الأداء الدفاعي والاستفادة من خبرة راموس لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة في يونيو 2025.